سياسة
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رئيس هيئة الأركان التركي يبحث تطورات سوريا مع نظيره البريطاني وقائد بالناتو
بحث رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراك، مع القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا كريستوفر كافولي، ورئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، التطورات الأخيرة في سوريا.
رئيس هيئة الأركان التركي يبحث تطورات سوريا مع نظيره البريطاني وقائد بالناتو
رئيس الأركان التركي تبادل خلال المباحثات مع نظيره البريطاني والمسؤول بالناتو وجهات النظر حول تطورات سوريا / صورة: AA
8 ديسمبر 2024

وذكر الجيش التركي في منشور عبر منصة إكس، الأحد، أن غرواك أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع كوفالي وراداكين.

وأوضح أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول التطورات في سوريا.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

ومساء الأحد، كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن بشار الأسد، الذي حكم سوريا منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ، وصل مع عائلته إلى العاصمة الروسية موسكو ومُنح حق اللجوء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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