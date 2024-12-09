سياسة
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قوات المعارضة السورية تحرر معتقلين من سجن صيدنايا وآلاف ما زالوا ينتظرون
تمكنت قوات المعارضة السورية من تحرير معتقلين من سجن صيدنايا المعروف بكونه مركزاً للتعذيب في ريف دمشق بعد اقتحامه، على إثر بسط القوات سيطرتهم فجر الأحد على العاصمة بعد فقدان النظام سيطرته عليها.
قوات المعارضة السورية تحرر معتقلين من سجن صيدنايا وآلاف ما زالوا ينتظرون
قوات المعارضة السورية تواصل محاولاتها لتحرير معتقلين من سجن صيدنايا بريف دمشق / صورة: وسائل التواصل
9 ديسمبر 2024

وعقب فقد النظام السوري سيطرته على العاصمة، دخلت قوات المعارضة إلى أحياء مهمة في دمشق، وبعد انسحاب قوات النظام من وزارتي الدفاع والداخلية ومطار دمشق الدولي.

وتمكنت القوات من تحرير عدد من المعتقلين من سجن صيدنايا المعروف بكونه مركزاً للتعذيب في ريف دمشق بعد اقتحامه.

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل مشاهد لفوضى بين المعتقلين تعمّ زنازين السجن بعدما اقتحمته قوات المعارضة وفرق الدفاع المدني التابعة لها في محاولة منها لفتح أبوابها.

وفي أثناء عمليات تحرير المعتقلين، تبيّن لفرق الدفاع المدني وقوات المعارضة وجود زنازين مخفية في أقبية تحت السجن لا تُعرف مداخلها، فيما استعانوا بخبراء ومهندسين للوصول إلى تلك الزنازين التي ما يزال يقبع فيها آلاف المعتقلين.

وفجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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