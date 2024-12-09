سياسة
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"أخيراً سقط الأسد".. بايدن يدعو إلى محاسبة رئيس النظام السوري المخلوع
شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، على "وجوب محاسبة" رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد على تعرّض "مئات آلاف السوريين الأبرياء لسوء المعاملة والتعذيب والقتل"، واصفاً سقوط حُكمه بأنه "فرصة تاريخية" للشعب السوري.
"أخيراً سقط الأسد".. بايدن يدعو إلى محاسبة رئيس النظام السوري المخلوع
بايدن: ستعمل الولايات المتحدة مع شركائنا والأطراف المعنية في سوريا لمساعدتهم على اغتنام الفرصة لإدارة المخاطر / صورة: AP
9 ديسمبر 2024

وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض في أول رد فعل أمريكي على إطاحة فصائل المعارضة السورية المسلّحة بالأسد "أخيراً سقط نظام الأسد"، متحدثاً عن "فعل عدالة أساسي وفرصة تاريخية" للسوريين من أجل "بناء مستقبل أفضل".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء والأطراف المعنية في سوريا للمساعدة على اغتنام الفرصة التي أُتيحت بعد "الإطاحة المذهلة بالرئيس بشار الأسد على أيدي مقاتلي المعارضة"، حسب قوله.

وقال بايدن إن سوريا تمرّ بمرحلة من المخاطر وعدم اليقين، وإن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي لا تلعب فيها روسيا ولا إيران ولا جماعة حزب الله دوراً مؤثراً في سوريا، حسب تعبيره.

وفجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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