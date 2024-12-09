سياسة
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أردوغان: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو صائب للغاية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صائباً للغاية.
أردوغان: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو صائب للغاية
أردوغان: المحكمة اتخذت قراراً صائباً للغاية. لكن نتنياهو لم يلتزم قط القرارات التي اتُخذت من قبل، ولن يلتزم أيضاً / صورة: AA
9 ديسمبر 2024

وأضاف أردوغان خلال لقائه مجموعة من الشباب في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، أن "المحكمة اتخذت قراراً صائباً للغاية. لكن نتنياهو لم يلتزم قط القرارات التي اتُّخذت مِن قبل. ولن يلتزم أيضاً".

وأكمل: "سواء امتثل (نتنياهو) أم لا، فإن حقيقة اتخاذ هذا القرار تعني أن الدول المناهضة لإسرائيل قد فازت في معركة الشرف"، وقال: "الآن سنرى ماذا سيفعل نتنياهو في مواجهة هذا القرار، لا سيما أن العالم يمرّ بفترة متغيّرة جداً".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لتورطهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانوناً اعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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