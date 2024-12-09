سياسة
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موسكو تمنح بشار الأسد وعائلته اللجوء بعد وصولهم إلى روسيا
كشفت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن بشار الأسد، رئيس النظام السوري المنهار في سوريا، وصل مع عائلته إلى العاصمة الروسية موسكو ومُنحوا حق اللجوء.
موسكو تمنح بشار الأسد وعائلته اللجوء بعد وصولهم إلى روسيا
المعارضة المسلحة في أثناء سيطرتهم على وسط مدينة حماة. / صورة: AA
9 ديسمبر 2024

ونقلت الوكالة، الأحد، عن مصدر في الرئاسة الروسية (الكرملين)، قوله إنّ روسيا منحت الأسد اللجوء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس النظام المنهار، الذي كان يحكم سوريا منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد، وصل إلى موسكو مع أسرته ومُنحوا حق اللجوء لـ"أسباب إنسانية".

وذكرت تاس أن المسؤولين الروس يتواصلون مع ممثلي المعارضة في سوريا بشأن أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 سنة من حكم نظام حزب البعث الدموي المنهار، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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