سياسة
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حظر سفر رئيس كوريا الجنوبية.. والمعارضة تتهم الحزب الحاكم بـ"انقلاب ثانٍ"
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، فيما اتهمت المعارضة الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" من خلال تشبُّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
حظر سفر رئيس كوريا الجنوبية.. والمعارضة تتهم الحزب الحاكم بـ"انقلاب ثانٍ"
وكالة: كوريا الجنوبية تصدر أمراً بحظر سفر الرئيس / صورة: AFP
9 ديسمبر 2024

وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي، في البرلمان اليوم الاثنين: "مهما حاولوا تبرير ذلك (...) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري".

وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأُبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان الرئيس مُستهدَفاً بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد ست ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.

وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه "حصل" على "وعد" من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء.

وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون الأحد، أن يون "لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية"، حتى قبل استقالته الفعلية.

وندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، بـ"انتهاك واضح" للدستور. ودان جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، بـ"محاولة هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، للاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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