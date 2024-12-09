سياسة
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هبطت اضطرارياً.. فشل تحويل مسار طائرة بالمكسيك نحو الولايات المتحدة
أعلنت السلطات المكسيكية أن شخصاً حاول الأحد تغيير مسار رحلة داخلية تابعة لشركة فولاريس في المكسيك باتجاه الولايات المتحدة، لكن الطاقم سيطر عليه.
هبطت اضطرارياً.. فشل تحويل مسار طائرة بالمكسيك نحو الولايات المتحدة
الحرس الوطني المكسيكي يحتجز المتهم في غوادالاخارا بينما تمكنت الطائرة من المغادرة إلى تيخوانا / صورة: إعلام مكسيكي محلي
9 ديسمبر 2024

وأقلعت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص إيه 320"، الساعة 7,17 (13,17 ت غ) من مطار ليون في وسط المكسيك إلى وجهتها تيخوانا (شمال غرب).

وقالت وزارة الأمن في بيان إنه بُعيد الإقلاع "اعتدى شخص على مضيفة طيران وحاول دخول قمرة القيادة لتحويل مسار الطائرة باتجاه الولايات المتحدة".

وتمكن الطاقم من السيطرة عليه ونفذت الطائرة هبوطاً اضطرارياً في غوادالاخارا (غرب).

وذكرت السلطات أن الرجل مكسيكي يبلغ 31 سنة وينحدر من ولاية غواناخواتو (وسط) وأنه كان مسافراً مع زوجته وطفلين قاصرين. وقد وقفه الحرس الوطني في غوادالاخارا بينما تمكنت الطائرة من المغادرة إلى تيخوانا.

ووفقاً لصحيفة "ريفورما" المحلية، ألقى الرجل بنفسه على سائق آلية الحرس الوطني التي كانت تقلّه إلى مكتب المدعي العام، ما تسبب في حصول اصطدام بهيكل معدني في المطار. وأُصيب المشتبه به والعناصر الذين كانوا يرافقونه بجروح طفيفة.

وفقا لشركة "فولاريس"، أوضح المهاجم أن أحد أفراد عائلته قد خُطِف، وأنه في وقت الإقلاع من ليون تلقى رسالة تهدده بالقتل إذا ذهب إلى تيخوانا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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