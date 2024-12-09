سياسة
3 دقيقة قراءة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية ويهدم منزلين في القدس
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في محافظتي جنين والخليل، فيما هدم منزلين في قرية الولجة جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة.
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية ويهدم منزلين في القدس
إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة / صورة: AA
9 ديسمبر 2024

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة الخليل (جنوب)، وبلدتي دورا وصوريف، ومخيم الفوار بالمحافظة، وشن حملة تفتيش واعتقالات.

وبيّن الشهود أن جيش الاحتلال اعتقل عدداً من الفلسطينيين، فيما حوّل عدداً آخر للاعتقال والتحقيق الميداني، وقالوا إن القوات الإسرائيلية تعمل على التنكيل بالسكان وتدمير أثاث المنازل خلال عمليات الاقتحام.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى: "جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 16 فلسطينياً ليرفع عدد المعتقلين من بداية الإبادة في أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفاً".

وفي بلدة يعبد جنوب غربي جنين (شمال)، نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت نحو 22 مواطناً على الأقل حسب شهود عيان، أوضحوا أيضاً أن الاحتلال يواصل عمليته العسكرية في البلدة، حيث ينفذ حملة مداهمات وتفتيش للمنازل.

كما هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، منزلين في قرية الولجة جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، بذريعة "البناء دون ترخيص"، في ظل وجود عشرات المنازل في القرية مهددة بالهدم.

وقال عضو مجلس قروي قرية الولجة، أنور أبو التين، إن "قوة عسكرية داهمت القرية جنوب القدس المحتلة، وشرعت في هدم منزلين بزعم البناء دون ترخيص".

وأوضح أن المنزلين "مأهولان" ومساحة كل منهما نحو 350 متراً مربعاً، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت عدة منازل أخرى قبل نحو أسبوعين في القرية.

وأكد وجود "نحو 70 منزلاً مهدداً بالهدم في الولجة بحجة البناء دون ترخيص"، موضحاً أن "الأراضي التي حدث فيها الهدم بالبلدة (تتبع محافظة بيت لحم) تقع إدارياً في حدود بلدية القدس القريبة".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية في القدس تمنح رخص البناء للمستوطنات اليهودية في المدينة، بينما تشدد القيود على منحها للفلسطينيين.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالاً عن 807 شهداء، ونحو 6 آلاف و450 جريحاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us