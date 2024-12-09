ووقفت مجموعة من الأشخاص في شرفة السفارة تهتف وتصفق، فيما رفعوا علم الثورة الذي يحمل ثلاث نجوم حمراء وسطه.

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية عن ممثل للسفارة قوله: "اليوم فتحت السفارة أبوابها وهي تعمل بشكل طبيعي تحت علم جديد".

ولدى روسيا، الحليف الرئيسي للنظام السوري المنهار، التي شاركت عسكرياً في النزاع السوري منذ عام 2015، قاعدة بحرية في طرطوس ومطار عسكري في حميميم.

وقال مصدر في الكرملين لوكالات أنباء روسية أمس الأحد، إن الأسد وعائلته توجّهوا إلى موسكو، بعد ساعات من سقوطه وسيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق.

وأضاف أن المعارضة "قدّمت ضمانات بشأن أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية".

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

ومساء الأحد، كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن بشار الأسد الذي حكم سوريا منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده، وصل مع عائلته إلى العاصمة موسكو ومُنح اللجوء لـ"أسباب إنسانية".