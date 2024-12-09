وأوضح شهود عيان إن 15 فلسطينياً على الأقلّ، غالبيتهم من النساء والأطفال، استُشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة بعضها يؤوي نازحين في بلدة بيت حانون.

وأشار الشهود إلى أن المقاتلات الإسرائيلية الحربية شنت عدة غارات مكثفة ومتتالية (حزاماً نارياً) في البلدة، لافتين إلى أن إحدى هذه الغارات استهدفت منزلاً لعائلة أبو جراد، وهو يُؤوِي نازحين، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق مختلفة من قطاع غزة خاصة محافظة الشمال التي ينفذ فيها الجيش عملية عسكرية منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

في نفس السياق أفاد شهود عيان بأن مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه فلسطيني شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاده.

وفي الأشهر الأخيرة كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" بخاصة في مناطق شمالي القطاع، حيث تشارك في إعدام الفلسطينيين بالرصاص وقصف مواقع بالقنابل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بقطاع غزة خلّفَت أكثر من 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكّرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الفلسطينيين في غزة.