جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها فيدان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش معه فيها آخر التطورات في سوريا، حسب مصادر وزارة الخارجية التركية.

وأكد الوزير التركي فيدان لنظيره بلينكن أهمية سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية، وذكر أن "تركيا لن تسمح أبداً للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع في سوريا".

وأشار فيدان إلى أنه من المهم أن يدعم المجتمع الدولي الشعب السوري في إعادة بناء البنية التحتية التي أُهملت لسنوات.

وأضاف أنه "ينبغي بذل الجهود لضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون انقطاع".

وفجر الأحد دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محافظتَي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص ثم دمشق.

ومساء الأحد كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن بشار الأسد الذي حكم سوريا منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده، وصل مع عائلته إلى العاصمة موسكو ومُنح اللجوء لـ"أسباب إنسانية".