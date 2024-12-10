سياسة
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واشنطن والأمم المتحدة تنتقدان توغل إسرائيل في المنطقة العازلة بالجولان
أعلنت الولايات المتحدة أن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل إثر سقوط النظام ينبغي فقط أن يكون "مؤقتاً"، فيما اعتبرته الأمم المتحدة "انتهاكاً" لاتفاق فضّ الاشتباك المبرم بين إسرائيل وسوريا في 1974.
واشنطن والأمم المتحدة تنتقدان توغل إسرائيل في المنطقة العازلة بالجولان
جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل. / صورة: Reuters
10 ديسمبر 2024

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الاثنين: "إنها خطوة مؤقتة اتخذوها رداً على ما قام به الجيش السوري من انسحاب في هذه المنطقة. والآن ما نريد أن نراه في النهاية هو التزام هذا الاتفاق في شكل تام، وسنراقب لنرى إسرائيل تقوم بذلك".

وسئل ميلر عما إذا كانت واشنطن تدعو حليفتها الدولة العبرية صراحة إلى الانسحاب، فقال إن الاتفاق الذي وقع بعد حرب 1973 "يشمل انسحاب إسرائيل إلى مواقعها السابقة". لكنه لم يشأ تحديد جدول زمني بالنظر إلى التطورات المتسارعة على الأرض في سوريا.

وأضاف ميلر: "قالت إسرائيل إن ما تقوم به مؤقت للدفاع عن حدودها. هذه ليست خطوات دائمة، وفي النهاية نريد أن نرى استقراراً دائماً بين إسرائيل وسوريا. وهذا يعني أننا ندعم احترام جميع الأطراف لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك".

من جانبها أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنّ تقدم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري يشكّل "انتهاكاً" لاتفاق فضّ الاشتباك المبرم بين إسرائيل وسوريا في 1974.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القوة الأممية المكلفة مراقبة فض الاشتباك (يوندوف) "أبلغت نظراءها الإسرائيليين أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك"، موضحاً أن القوات الإسرائيلية التي دخلت المنطقة العازلة لا تزال تنتشر في ثلاثة أماكن.

وشدد على أنه "يجب ألا تكون في منطقة الفصل قوات أو أنشطة عسكرية. وعلى إسرائيل وسوريا الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق 1974 والحفاظ على استقرار الجولان".

وفي رسالة وجّهها، الاثنين، إلى مجلس الأمن الدولي، جدّد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التأكيد أنّ الإجراءات التي اتّخذتها إسرائيل في المنطقة العازلة هي "محدودة ومؤقتة"، مشدّداً على أنّ القوات الإسرائيلية ستواصل "العمل بالقدر اللازم لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي".

واحتلّت إسرائيل قسماً من هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة عام 1967. وأُنشئت منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، في أعقاب اتفاق لفضّ الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية عام 1974 بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973. وضمّت إسرائيل القسم المحتل من الجولان عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

ومساء الأحد، كشفت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن بشار الأسد الذي حكم سوريا منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده، وصل مع عائلته إلى العاصمة موسكو ومُنح اللجوء لـ"أسباب إنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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