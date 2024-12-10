سياسة
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المعارضة السورية تتعهد بنشر قائمة بأسماء كبار المتورطين بعمليات التعذيب
تعهد قائد عمليات المعارضة السورية أحمد الشرع بنشر قائمة بأسماء كبار المسؤولين المتورّطين بتعذيب الشعب السوري لـ"ملاحقتهم ومحاسبتهم".
المعارضة السورية تتعهد بنشر قائمة بأسماء كبار المتورطين بعمليات التعذيب
أحمد الشرع: لن نتوانى في محاسبة المجرمين والقتلة. / صورة: AFP
10 ديسمبر 2024

وقال الشرع في بيان نشره فجر اليوم الثلاثاء على تليغرام: "لن نتوانى في محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري".

وأضاف: "سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فرّوا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل".

وأوضح أنّ الحكومة المقبلة التي ستتولى السلطة في سوريا ستقدّم "مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".

وتابع: "لقد أكّدنا التزامنا التسامح مع من لم تتلطّخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية"، مؤكّداً أنّ "دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تُهدر أو تنسى".

وفجر الأحد دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في محافظتَي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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