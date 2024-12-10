سياسة
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تصعيد عسكري صيني قرب تايوان وتحذيرات متبادلة بين الجانبين
أكدت تايوان، اليوم الثلاثاء، أنها تواجه تصعيداً بحرياً كبيراً من الصين قرب مياهها، يفوق الانتشار الذي شهدته المنطقة في أغسطس/آب 2022 عقب زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، لتايبيه.
تصعيد عسكري صيني قرب تايوان وتحذيرات متبادلة بين الجانبين
أثارت جولة الرئيس التايواني، التي شملت هاواي وغوام، غضب الصين وتكهنات حول رد عسكري محتمل. / صورة: AFP
10 ديسمبر 2024

وصرح مسؤول أمني بارز بأن "نحو 90" سفينة صينية تنتشر حالياً في بحر الصين الشرقي والجنوبي، وكذلك في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الدفاع التايوانية سون لي فانغ أن هذا الرقم يتجاوز أعداد السفن التي شاركت في مناورات 2022.

في 2 أغسطس/آب 2022 أثارت زيارة بيلوسي لتايوان غضب بكين، ما دفعها إلى إرسال مقاتلات ومروحيات وسفن حربية وتنفيذ "تدريبات هجومية ضد أهداف بحرية".

وأعلنت تايوان، الثلاثاء، أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 47 طائرة عسكرية و12 سفينة حربية صينية حول الجزيرة، بعد أيام من انتهاء جولة خارجية للرئيس التايواني لاي تشينغ تي، التي أدانتها بكين بشدة.

وتأتي هذه التحركات وسط استعدادات تايبيه لاحتمال إطلاق مناورات عسكرية صينية رداً على زيارة لاي في المحيط الهادئ.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت التحركات خلال فترة 24 ساعة انتهت الساعة السادسة صباحاً (22:00 بتوقيت غرينتش) الاثنين.

هذا العدد يُعَدّ الأعلى منذ المناورات التي نظمتها بكين في أكتوبر/تشرين الأول، حين سجلت تايوان رقماً قياسياً برصد 153 طائرة عسكرية صينية خلال يوم واحد.

وأثارت جولة الرئيس التايواني، التي شملت هاواي وغوام، غضب الصين وتكهنات حول رد عسكري محتمل.

ردود وتحذيرات

أكدت بكين، الاثنين، أنها "ستدافع بشدة" عن سيادتها، معتبرة أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها. من جانبها رفعت تايوان مستوى التأهب لقواتها المسلحة عقب فرض الصين قيوداً جوية واسعة النطاق قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.

رصدت تايبيه أيضاً سفناً صينية قرب مضيق تايوان وفي المحيط الهادئ، ورداً على ذلك أجرت "مناورات تحضيرية للقتال". وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وترفض أي اعتراف دولي بالجزيرة. ويعود النزاع بين الطرفين إلى عام 1949 عندما فرّت القوى القومية بقيادة تشانغ كاي تشيك إلى الجزيرة بعد هزيمتها أمام الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ.

جولة لاي الأخيرة في المحيط الهادئ، وهي الأولى منذ توليه منصبه في مايو/أيار، تضمنت مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ما زاد استياء بكين.

اتهمت الصين لاي، على غرار الرئيسة السابقة تساي إنغ وين، بالسعي لتعميق الانفصال الثقافي مع القارة، ونددت بـ"تصرفاته الانفصالية".

أدانت بكين جولة لاي بشدة، وناشدت الولايات المتحدة "التوقف عن التدخل في شؤون تايوان"، محذرة الجزيرة من أي محاولات استقلال بدعم أمريكي، مؤكدة أن هذه الجهود "ستفشل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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