سياسة
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للمرة الأولى.. نتنياهو يمثل أمام القضاء للإدلاء بشهادته في محاكمته بالفساد
يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة للإدلاء بشهادته للمرة الأولى في محاكمته المستمرة منذ 4 سنوات في قضايا فساد.
للمرة الأولى.. نتنياهو يمثل أمام القضاء للإدلاء بشهادته في محاكمته بالفساد
متظاهرون في تل أبيب يرفعون لافتات لمحاسبة نتنياهو تزامناً مع انعقاد محاكمته بتهمة الفساد. / صورة: AFP
10 ديسمبر 2024

وستُعقد الجلسة أمام هيئة من 3 قضاة في قاعة بمحكمة منطقة تل أبيب، بعد نقلها من القدس المحتلة لدواعٍ أمنية.

وسبق أن طلب نتنياهو تمديد تأجيل شهادته بادعاء أن الحرب في المنطقة لا تتيح له وقتاً كافياً لحضور الجلسات.

لكن القضاة قرروا، الخميس الماضي، أنه يتعين على رئيس الوزراء البدء في الإدلاء بشهادته.

وقالت المحكمة إن "نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته 3 مرات في الأسبوع، رغم الحرب على غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".

ووُجّهت اتهامات إلى نتنياهو عام 2019 في قضايا تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، إضافة إلى منحه امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة بيزك عندما كان وزيراً للاتصالات، وقبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد مساء أمس الاثنين، قال نتنياهو إنه انتظر ثماني سنوات حتى يتمكن من رواية قصته، وعبّر عن غضبه إزاء الطريقة التي جرى بها التعامل مع الشهود في أثناء التحقيقات.

ووصف نتنياهو التحقيقات ضده بأنها "حملة شعواء". وقال في بيان صدر الخميس: "التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل لا يشكله ممثلو الجمهور المنتخبون، بل بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول اختيار الناخبين ويحاولون تنفيذ انقلاب من خلال تحقيقات سياسية مسعورة غير مقبولة في أي ديمقراطية".

وقبل الحرب على غزة، أدت المشكلات القانونية التي واجهها نتنياهو إلى انقسام شديد بين الإسرائيليين، وأربكت السياسة الإسرائيلية خلال خمس جولات من الانتخابات. كما أدت محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء إلى زيادة انقسام الإسرائيليين.

وتفاقمت مشكلاته القانونية المحلية الشهر الماضي عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بقطاع غزة خلّفَت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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