جاء ذلك في مكالمة هاتفية أُجريت بينهما وركزت على تطورات الوضع في سوريا وفقاً لما ذكرت رئاسة الجمهورية التركية في بيان على منصة إكس.

وأكد الرئيس التركي أردوغان خلال المكالمة أن تركيا منذ اندلاع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا دعمت وحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن يحكم السوريون بلادهم، وأن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لبناء سوريا موحدة وخالية من الإرهاب.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محافظتَي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص ثم دمشق.