سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يبحث مع الأمين العام للناتو آخر تطورات الأزمة السورية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات الوضع في سوريا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.
أردوغان يبحث مع الأمين العام للناتو آخر تطورات الأزمة السورية
شدد الرئيس التركي على أن سوريا يجب أن تدار من قِبل الشعب السوري، وأن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لبناء سوريا موحدة وخالية من الإرهاب. / صورة: AA
10 ديسمبر 2024

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أُجريت بينهما وركزت على تطورات الوضع في سوريا وفقاً لما ذكرت رئاسة الجمهورية التركية في بيان على منصة إكس.

وأكد الرئيس التركي أردوغان خلال المكالمة أن تركيا منذ اندلاع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا دعمت وحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن يحكم السوريون بلادهم، وأن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لبناء سوريا موحدة وخالية من الإرهاب.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محافظتَي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص ثم دمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us