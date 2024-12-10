وأشار ألطون في منشور على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، إلى أن هذا اليوم الذي اعتُمِد فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قبل 76 عاماً، يمثّل صوت الضمير الإنساني المشترك ويذكّر بالمبادئ العالمية للعدالة والمساواة والحرية.

وأضاف أن على المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لدعم أصوات الملايين الذين يكافحون ضد الحرب والظلم والفقر والتمييز، مع التركيز على ضمان حقوق اللاجئين وضحايا الحروب والفئات الهشة، معتبراً ذلك خطوة إنسانية أساسية.

وشدد ألطون على أن تركيا تحت قيادة الرئيس أردوغان تضطلع بدور ريادي في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال سياساتها المستندة إلى العدالة والضمير، ووقوفها بجانب المظلومين ومواجهتها القضايا التي يتجاهلها المجتمع الدولي بشجاعة.

وتطرق ألطون إلى الأوضاع في غزة، واصفاً المأساة الإنسانية هناك بأنها من أكبر مآسي التاريخ الحديث، مؤكداً أن إسرائيل ستُحاسَب على هذه الجرائم عاجلاً أم آجلاً.

كما أكّد استذكار تركيا للفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، مديناً هذه الجرائم التي تُسجل في صفحات العار.

وختم ألطون بالقول إنّ تركيا ستستمر في التزامها إنتاج سياسات قائمة على حقوق الإنسان، والعمل من أجل بناء عالم يتمتع فيه الجميع بحقوقهم وحرياتهم، مشدداً على مواصلة النضال لتحقيق مستقبل يعلي كرامة الإنسان ويدافع عن العدالة والسلام.