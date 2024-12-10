سياسة
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فيدان: ننتظر الظروف المناسبة لإعادة فتح سفارتنا في العاصمة السورية دمشق
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة تنتظر الظروف المناسبة لإعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق.
فيدان: ننتظر الظروف المناسبة لإعادة فتح سفارتنا في العاصمة السورية دمشق
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA
10 ديسمبر 2024

جاء ذلك في رده على سؤال صحفي، بالعاصمة أنقرة حول توقيت إعادة فتح السفارة التركية بدمشق، وذلك عقب سقوط النظام السوري.

وكانت تركيا علّقت أنشطة سفارتها بدمشق في مارس/آذار 2012 جراء تدهور الوضع الأمني بالبلاد على خلفية اندلاع الثورة السورية وقمع النظام لها بالقوة العسكرية.

وعن أهداف العدوان الإسرائيلي على سوريا، قال فيدان إن إسرائيل "تريد جعل كل المعدات والتجهيزات التي تمتلكها الإدارة الحالية (في سوريا) غير صالحة للاستخدام".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين إقليميين ومصدر أمني سوري لم تسمهم، قولهم، إن "توغلاً عسكرياً إسرائيلياً في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق".

وأضافت الوكالة نقلاً عن المصدر السوري أن "القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتل عن سوريا".

واستغلت إسرائيل سقوط النظام السوري، الأحد، لتوسيع رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة الحدودية العازلة، كما أعلنت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، أن سلاح البحرية الإسرائيلي دمّر الليلة الماضية أسطول الجيش السوري في ميناءي اللاذقية والبيضا.

ومساء الاثنين، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن تل أبيب هاجمت أكثر من 250 هدفاً داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام السوري، شملت قواعد عسكرية وطائرات مقاتلة وأنظمة صواريخ.

وفجر الأحد دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في محافظتَي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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