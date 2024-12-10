وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين مجزرة جديدة بقصف عمارة سكنية في بيت حانون شمالي القطاع، راح ضحيتها 25 شهيداً بينهم أكثر من 10 أطفال وعشرات الإصابات والمفقودين.

وقال المكتب في بيان الثلاثاء: "ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروّعة في مدينة بيت حانون، حيث قصف عمارة سكنية مكونة من عدة طبقات تعود لعائلة الكحلوت، وتضم مجموعة من العائلات، ويوجد فيها عشرات المواطنين".

واتهم جيش الاحتلال بقصف هذه العمارة رغم "علمه بوجود عشرات المدنيين النازحين وأن أغلبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وأحيائهم السكنية".

وذكر أن هذه الجريمة الجديدة تأتي "بالتزامن مع خطة الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط المنظومة الصحية في الشمال وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها من الخدمة، ووسط منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع عمل فرق الإغاثة والطوارئ المتخصصة في إنقاذ الأرواح".

استشهاد 3 أطفال

بينما استشهد 3 أطفال فلسطينيين وأصيب عدد من الأشخاص، الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة.

وأفاد مصدر طبي بوصول جثامين 3 شهداء من الأطفال من عائلة إسماعيل، وعدد من الإصابات إلى "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في البريج.

وفي استهداف آخر بمخيم المغازي وسط القطاع، قال المصدر، إن عدداً من الجرحى معظمهم أطفال وصلوا إلى المستشفى جراء قصف جوي إسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف وقنابل إنارة شمال مخيم البريج، وشمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وقال صيادون فلسطينيون إن سلاح البحرية التابع للاحتلال اعتقل 6 صيادين من عرض بحر مدينة دير البلح (وسط)، في أثناء صيدهم الأسماك في مسافة ليست بعيدة عن الشاطئ.

وفي جنوب القطاع، قال شهود عيان، إن جيش الاحتلال كثف من القصف المدفعي في مدينة رفح. أما في محافظتي غزة والشمال، فقد واصل جيش الاحتلال غاراته الجوية وقصفه المدفعي على أنحاء متفرقة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى "44 ألفاً و786 شهيداً و106 آلاف و188 إصابة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيداً و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

تحذير من غياب خدمات الدفاع المدني

من جهة أخرى، حذر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الثلاثاء، من مغبة تحييد خدماته الإنسانية وخروجه من الخدمة في محافظات قطاع غزة كافة، بسبب القيود الإسرائيلية.

وقال الجهاز في بيان نشره عقب مؤتمر عقده في "المستشفى الأهلي المعمداني" بغزة: "نحذر بأننا على مقربة من إعلان تحييد الخدمات الإنسانية والخروج عن الخدمة في محافظات القطاع كافة، ما يعني أن نحو 2 مليون و400 ألف مواطن سيفتقدون إلى التدخلات الإنسانية".

وأرجع ذلك إلى سياسة الاحتلال الإسرائيلي "بمنع وصول الوقود للدفاع المدني ومنع إدخال قطع إصلاح مركباتنا بعد أن دمر مخزوننا من الأجهزة والمعدات بخسائر تقدر مالياً بنحو مليون و300 ألف دولار أمريكي"، وفق البيان.

وأوضح أن ذلك يؤدي إلى "تفاقم وتعميق حالة العجز وتشعب العقبات" أمام أداء الواجب الإنساني، كما أضعف "عمليات الاستجابة".

وذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بدء حرب الإبادة نحو "89 عنصراً من أصل 314، كما أصاب 304 أشخاص، واعتقل 22 آخرين، بينما فقد بشكل كلي نحو 40 مركبة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من أصل 72".