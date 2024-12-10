سياسة
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أنقرة: بشار الأسد لم يستخدم المجال الجوي التركي في أثناء هروبه إلى روسيا
قالت مصادر رسمية تركية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس النظام السوري المنهار، بشار الأسد، لم يستخدم المجال الجوي التركي في أثناء هروبه من بلاده إلى روسيا.
أنقرة: بشار الأسد لم يستخدم المجال الجوي التركي في أثناء هروبه إلى روسيا
أنقرة تقول إن بشار الأسد لم يمر بأجواء تركيا في أثناء هروبه إلى روسيا / صورة: Reuters
10 ديسمبر 2024

وأضافت المصادر الرسمية، للأناضول، أن استخدام الأجواء التركية يخضع للإذن، وأشارت إلى أن الطائرة التي نقلت الأسد إلى روسيا لم تتقدم بطلب للحصول على الإذن من الجانب التركي لاستخدام مجاله الجوي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الأسد، رئيس النظام السوري المنهار، قرر التخلي عن منصبه وغادر البلاد.

وبعد يوم، قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار منح اللجوء للأسد وأسرته يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاماً منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد (1970-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباباً إنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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