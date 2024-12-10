وأضافت المصادر الرسمية، للأناضول، أن استخدام الأجواء التركية يخضع للإذن، وأشارت إلى أن الطائرة التي نقلت الأسد إلى روسيا لم تتقدم بطلب للحصول على الإذن من الجانب التركي لاستخدام مجاله الجوي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الأسد، رئيس النظام السوري المنهار، قرر التخلي عن منصبه وغادر البلاد.

وبعد يوم، قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار منح اللجوء للأسد وأسرته يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاماً منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد (1970-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباباً إنسانية".