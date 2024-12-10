سياسة
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194 منذ بدء الاتفاق.. 11 خرقاً إسرائيلياً جديداً لوقف إطلاق النار في لبنان
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 خرقاً لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، ليرتفع إجمالي الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق قبل 13 يوماً إلى 194.
194 منذ بدء الاتفاق.. 11 خرقاً إسرائيلياً جديداً لوقف إطلاق النار في لبنان
دبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية / صورة: AA
10 ديسمبر 2024

ووفق أخبار متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات اليوم في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب (جنوب)، وقضاء كسروان بمحافظة عكار (شمال).

وشملت الخروقات قصفاً بالطيران الحربي والمُسيَّر والمدفعية، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتفجير منازل ومبانٍ، وتحليقاً للطائرات المسيرة.

ففي قضاء مرجعيون، واصل جيش الاحتلال عمليات التفجير الواسعة للمنازل والمباني ببلدتي الخيام وميس الجبل، كما فتح الجنود الإسرائيليون نيران أسلحتهم الرشاشة على الأودية المجاورة لبلدتي قبريخا ومجدل سلم.

وفي قضاء بنت جبيل، شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في ساحة بنت جبيل بمدينة بنت جبيل مركز القضاء، ما أدى إلى إصابة سائقها في قدمه، كما فتح الجنود الإسرائيليون نيران أسلحتهم الرشاشة بمحيط بلدة شقرا وقلعة دوبي.

وفي قضاء صور، سُجل سقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية على أطراف بلدتي شيحين والجبين، إضافة إلى تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة شمع. وفي قضاء كسروان، سقط صاروخ من طيران حربي إسرائيلي، من دون أن ينفجر، على منزل مكون من ثلاثة طوابق في بلدة القليعات.

وتواصل إسرائيل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأنهى الوقف الهش لإطلاق النار قصفاً متبادلاً بين إسرائيل وحزب الله، بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و55 قتيلاً و16 ألفاً و652 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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