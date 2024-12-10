وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تطرق فيه إلى التطورات في سوريا، وكفاح تركيا ضد تنظيم "PKK\YPG" الإرهابي، إن واشنطن تُقرّ بالمخاوف المشروعة لتركيا بشأن مكافحة الإرهاب.

وأكد كيربي أن تركيا التي تعد حليفة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لديها الحق في الدفاع عن مواطنيها وأراضيها ضد الهجمات الإرهابية، التي تعرضت لها كما "في الماضي القريب".

وذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أنهم على اتصال وثيق مع أنقرة في ما يتعلق بالوضع الأخير في سوريا، وتنظيم "PKK\YPG" الإرهابي.

لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن ستواصل التعاون مع تنظيم "YPG" الإرهابي بذريعة مكافحة تنظيم "داعش".

ومؤخراً أكدت تركيا مراراً أنها لن تتهاون مع مساعي تنظيم "PKK\YPG" الإرهابي لاستغلال الأوضاع في سوريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية دمرت 12 شاحنة محملة بصواريخ وأسلحة ثقيلة، ودبابتين ومستودعين للذخيرة، استولى عليها التنظيم الإرهابي من نظام الأسد بمدينة القامشلي.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.