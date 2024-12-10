سياسة
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إنجاز جديد.. مسيّرة "بيرقدار TB2" التركية تتجاوز مليون ساعة تحليق
أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، اليوم الثلاثاء، أن طائرتها المُسيرة المسلحة "بيرقدار TB2" تجاوزت مليون ساعة تحليق.
إنجاز جديد.. مسيّرة "بيرقدار TB2" التركية تتجاوز مليون ساعة تحليق
مسيّرة "بيرقدار TB2" التركية محلية الصنع / صورة: AA
10 ديسمبر 2024

وأضافت، في بيان، أن "بيرقدار TB2" وبتحليقها في الجو أكثر من مليون ساعة، باتت المركبة الجوية المحلية الأولى التي تُحلّق لأطول فترة في تركيا.

يُشار إلى أن "بيرقدار TB2" بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، صنّعتها "بايكار" بإمكانات وقدرات محلية خالصة، وتسلمت القوات المسلحة التركية أول دفعة منها عام 2014.

وتُستخدم الطائرة حالياً من الجيش، وحرس الحدود، والأمن والاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا.

صُنعت الطائرة بنسبة مشاركة محلية في الصناعة تبلغ 93% في مركز أوزدمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا في إسطنبول، مما يسلط الضوء على اهتمام تركيا بالتطوير التكنولوجي المحلي.

في عام 2023، ظهرت طائرة "بيرقدار TB2" فائزةً في العملية التنافسية التي أجرتها وزارة الدفاع الكويتية، إذ تفوقت على منافسيها الأمريكيين والأوروبيين والصينيين خلال أنشطة العرض التوضيحي لتأمين الفوز.

ونتيجة لذلك، وقَّعت شركة "بايكار" عقد تصدير مهماً مع وزارة الدفاع الكويتية.

وتستمر المناطق التي تعمل فيها المسيّرات المحلية في الزيادة. ونتيجة للاتفاقية الموقَّعة في زغرب في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مع التصدير إلى كرواتيا، دخلت طائرة "بيرقدار TB2" في مخزونات 6 دول أعضاء في حلف "الناتو"، و4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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