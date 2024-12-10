وقالت الوزارة في بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، دعت فيه بالرحمة لكل العراقيين الذين قُتلوا خلال الكفاح ضد داعش الإرهابي: "ستواصل بلادنا تقديم الدعم اللازم للعراق الذي يخطو خطوات مهمة نحو تحوله إلى دولة تنتج الأمن والاستقرار في منطقتنا، في حربه ضد جميع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك داعش وPKK".

وفي مثل هذا اليوم عام 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، تحقيق "النصر" على تنظيم "داعش" الإرهابي بعد ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة.

وآنذاك، استعاد العراق جميع أراضيه من قبضة التنظيم الذي اجتاح شمالي وغربي البلاد وسيطر على ثلث مساحتها، عندما انهارت تشكيلات الجيش العراقي وفر عشرات آلاف من الجنود أمام بضعة آلاف من مقاتلي التنظيم.