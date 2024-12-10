وقالت الشرطة في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن شاباً إسرائيلياً يبلغ من العمر 21 عاماً، أصيب بجروح طفيفة في عملية دهس في منطقة بني براك شرقي تل أبيب.

وأشارت إلى أن منفذ العملية هو "عربي- إسرائيلي" في العشرينيات من عمره، من سكان بلدة زيمر العربية وسط إسرائيل، وجرى اعتقاله على الفور بعدما دهس بسيارته مواطناً إسرائيلياً. وأوضحت أن عملية الدهس تمت على "خلفية قومية".

وتأتي الحادثة بينما ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.​​​​​​​