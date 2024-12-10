ولفت فيدان إلى أن إسرائيل تواصل عدوانها وظلمها وانتهاكها القوانين. وأكد أن تركيا ستستمر في الوقوف إلى جانب أشقائها السوريين دائماً. وقال: "إسرائيل التي دخلت الأراضي السورية تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها بعقليتها الاحتلالية".

وأعرب عن أمله في رؤية سوريا يسودها الرفاه والسلام وتتعايش فيها المجموعات الدينية والعرقية المختلفة في سلام، ولا تتسبب بعدم الاستقرار لجيرانها.

ومنذ أن أطاحت قوات المعارضة السورية بالنظام السوري الأحد، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع أسلحة تابعة للجيش بأنحاء سوريا، في انتهاك لسيادتها.

كما احتلت إسرائيل المنطقة السورية العازلة، والتي يتجاوز طولها 75 كم ويتراوح عرضها بين 10 كم في الوسط و200 م في أقصى الجنوب، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية فصل القوات بين البلدين لعام 1974.

ومنذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967، تحتل إسرائيل 1150 كلم مربع من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية (جنوب غرب) البالغة 1800 كلم مربع، وأعلنت في 1981 ضمها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

تسليح جنوب قبرص اليونانية

وفي شأن آخر، شدد فيدان على أن تسليح إدارة جنوب قبرص اليونانية من شأنه أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد في الجزيرة.

وقبل أيام، أشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن جنوب قبرص اليونانية سرعت أنشطة التسليح في الفترة الأخيرة.

وقالت: "نود أن نذكّر بأن هذه السياسة الخاطئة التي تتبعها إدارة جنوب قبرص اليونانية قد تزيد تدهور الاستقرار والسلام في منطقتنا وتؤدي إلى بدء سباق تسلّح في الجزيرة".