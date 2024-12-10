سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان: إسرائيل تستهدف سيادة سوريا ووحدة ترابها عبر التوغل بأراضيها
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة خلال مناقشة موازنة الوزارة لعام 2025 بالبرلمان، الثلاثاء، إن إسرائيل تستهدف بعقليتها الاحتلالية سيادة سوريا ووحدة ترابها عبر التوغل في أراضيها.
فيدان: إسرائيل تستهدف سيادة سوريا ووحدة ترابها عبر التوغل بأراضيها
 وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA
10 ديسمبر 2024

ولفت فيدان إلى أن إسرائيل تواصل عدوانها وظلمها وانتهاكها القوانين. وأكد أن تركيا ستستمر في الوقوف إلى جانب أشقائها السوريين دائماً. وقال: "إسرائيل التي دخلت الأراضي السورية تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها بعقليتها الاحتلالية".

وأعرب عن أمله في رؤية سوريا يسودها الرفاه والسلام وتتعايش فيها المجموعات الدينية والعرقية المختلفة في سلام، ولا تتسبب بعدم الاستقرار لجيرانها.

ومنذ أن أطاحت قوات المعارضة السورية بالنظام السوري الأحد، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع أسلحة تابعة للجيش بأنحاء سوريا، في انتهاك لسيادتها.

كما احتلت إسرائيل المنطقة السورية العازلة، والتي يتجاوز طولها 75 كم ويتراوح عرضها بين 10 كم في الوسط و200 م في أقصى الجنوب، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية فصل القوات بين البلدين لعام 1974.

ومنذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967، تحتل إسرائيل 1150 كلم مربع من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية (جنوب غرب) البالغة 1800 كلم مربع، وأعلنت في 1981 ضمها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

تسليح جنوب قبرص اليونانية

وفي شأن آخر، شدد فيدان على أن تسليح إدارة جنوب قبرص اليونانية من شأنه أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد في الجزيرة.

وقبل أيام، أشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن جنوب قبرص اليونانية سرعت أنشطة التسليح في الفترة الأخيرة.

وقالت: "نود أن نذكّر بأن هذه السياسة الخاطئة التي تتبعها إدارة جنوب قبرص اليونانية قد تزيد تدهور الاستقرار والسلام في منطقتنا وتؤدي إلى بدء سباق تسلّح في الجزيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us