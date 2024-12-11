ووفق أخبار متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات أمس في العاصمة بيروت، وقضاءَي بنت جبيل ومرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب (جنوب)، وقضاء كسروان بمحافظة عكار (شمال).

وشملت الخروقات قصفاً بالطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتفجير منازل ومبانٍ، وتحليقاً للطائرات المسيّرة.

وأسفر أحد هذه الخروقات عن وقوع إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا الخروقات الإسرائيلية إلى 23 قتيلاً و29 جريحاً، وفق إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

ففي أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية التي تُعَدّ معقلاً لحزب الله، سُجل "تحليق مكثف لطيران مسيّر إسرائيلي على علوّ منخفض".

وفي قضاء مرجعيون واصل جيش الاحتلال عمليات التفجير الواسعة للمنازل والمباني ببلدتي الخيام وميس الجبل.

كما فتح الجنود الإسرائيليون نيران أسلحتهم الرشاشة على الأودية المجاورة لبلدتي قبريخا ومجدل سلم.

وفي قضاء بنت جبيل شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة في ساحة بنت جبيل بمدينة بنت جبيل مركز القضاء، مما أدى إلى إصابة سائقها في قدمه.

كما فتح الجنود الإسرائيليون نيران أسلحتهم الرشاشة بمحيط بلدة شقرا وقلعة دوبي.

وفي قضاء صور، سُجل سقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية على أطراف بلدتي شيحين والجبين، إضافة إلى تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء بلدة شمع.

وفي قضاء كسروان، سقط صاروخ إسرائيلي، دون أن ينفجر، على منزل مكون من ثلاثة طوابق في بلدة القليعات.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 195 خرقاً لوقف إطلاق النار في لبنان حتى أمس الثلاثاء.

ودفعت هذه الخروقات حزب الله إلى الرد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع رويسات العلم العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و54 قتيلاً و16 ألفاً و654 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.