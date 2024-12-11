سياسة
3 دقيقة قراءة
ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى خروقات إسرائيل المتواصلة لوقف إطلاق النار بلبنان
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، 12 خرقاً لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، ليرتفع إجمالي الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق قبل أقل من أسبوعين إلى 195.
ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى خروقات إسرائيل المتواصلة لوقف إطلاق النار بلبنان
دبابات إسرائيلية متوغلة داخل قرية ميس الجبل بجنوب لبنان. / صورة: AFP
11 ديسمبر 2024

ووفق أخبار متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات أمس في العاصمة بيروت، وقضاءَي بنت جبيل ومرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب (جنوب)، وقضاء كسروان بمحافظة عكار (شمال).

وشملت الخروقات قصفاً بالطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتفجير منازل ومبانٍ، وتحليقاً للطائرات المسيّرة.

وأسفر أحد هذه الخروقات عن وقوع إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا الخروقات الإسرائيلية إلى 23 قتيلاً و29 جريحاً، وفق إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

ففي أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية التي تُعَدّ معقلاً لحزب الله، سُجل "تحليق مكثف لطيران مسيّر إسرائيلي على علوّ منخفض".

وفي قضاء مرجعيون واصل جيش الاحتلال عمليات التفجير الواسعة للمنازل والمباني ببلدتي الخيام وميس الجبل.

كما فتح الجنود الإسرائيليون نيران أسلحتهم الرشاشة على الأودية المجاورة لبلدتي قبريخا ومجدل سلم.

وفي قضاء بنت جبيل شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة في ساحة بنت جبيل بمدينة بنت جبيل مركز القضاء، مما أدى إلى إصابة سائقها في قدمه.

كما فتح الجنود الإسرائيليون نيران أسلحتهم الرشاشة بمحيط بلدة شقرا وقلعة دوبي.

وفي قضاء صور، سُجل سقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية على أطراف بلدتي شيحين والجبين، إضافة إلى تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء بلدة شمع.

وفي قضاء كسروان، سقط صاروخ إسرائيلي، دون أن ينفجر، على منزل مكون من ثلاثة طوابق في بلدة القليعات.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 195 خرقاً لوقف إطلاق النار في لبنان حتى أمس الثلاثاء.

ودفعت هذه الخروقات حزب الله إلى الرد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع رويسات العلم العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و54 قتيلاً و16 ألفاً و654 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us