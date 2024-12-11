وأفادت رويترز بأن ماكرون يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد خلال اليومين القادمين، آملاً في تجنب حل البرلمان مرة أخرى قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027.

ومن المقرر أن يتبنى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تشريعاً لتجديد ميزانية 2024، وذلك بعد فشل محاولة إقرار مشروع موازنة 2025، وفق ما نقلت الوكالة.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انهارت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه إثر تصويت البرلمان بالأغلبية لحجب الثقة عنها.

وناقش البرلمان الفرنسي مقترحَيْن لحجب الثقة عن حكومة الأقلية، قدمهما تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" واليمين المتطرف ممثلاً في حزب "التجمع الوطني".

وخلال جلسة التصويت، أيد مقترح حجب الثقة عن الحكومة 331 نائباً من أصل 574، وهو أكثر من الأغلبية المطلوبة.

وسقطت حكومة بارنييه بعد 3 أشهر فقط من تعيينها، لتصبح بذلك أقصر حكومة في تاريخ البلاد الحديث.