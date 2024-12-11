سياسة
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وسط تصاعد التوتر.. ماكرون يعتزم تعيين رئيس وزراء جديد خلال يومين
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاورات مكثفة مع قادة الأحزاب السياسية المختلفة، لتعيين رئيس وزراء جديد، بعد انهيار حكومة ميشيل بارنييه الأسبوع الماضي إثر تصويت البرلمان بحجب الثقة عنها.
وسط تصاعد التوتر.. ماكرون يعتزم تعيين رئيس وزراء جديد خلال يومين
ماكرون يسعى لتعيين رئيس وزراء جديد خلال يومين / صورة: Reuters Archive
11 ديسمبر 2024

وأفادت رويترز بأن ماكرون يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد خلال اليومين القادمين، آملاً في تجنب حل البرلمان مرة أخرى قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027.

ومن المقرر أن يتبنى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تشريعاً لتجديد ميزانية 2024، وذلك بعد فشل محاولة إقرار مشروع موازنة 2025، وفق ما نقلت الوكالة.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انهارت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه إثر تصويت البرلمان بالأغلبية لحجب الثقة عنها.

وناقش البرلمان الفرنسي مقترحَيْن لحجب الثقة عن حكومة الأقلية، قدمهما تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" واليمين المتطرف ممثلاً في حزب "التجمع الوطني".

وخلال جلسة التصويت، أيد مقترح حجب الثقة عن الحكومة 331 نائباً من أصل 574، وهو أكثر من الأغلبية المطلوبة.

وسقطت حكومة بارنييه بعد 3 أشهر فقط من تعيينها، لتصبح بذلك أقصر حكومة في تاريخ البلاد الحديث.

مصدر:TRT عربي
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