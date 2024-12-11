وأضافت الصحيفة أن التنظيم الإرهابي طلب أيضاً الحماية من إسرائيل. ولم تقدم أي تفاصيل أخرى حول كيفية تقديم هذا الطلب أو رد إسرائيل.

والاثنين، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن استيائه جراء عملية الجيش الوطني السوري في منبج، مطالباً بوقف العملية ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وكان الجيش الوطني السوري تمكّن، الاثنين، من تحرير منطقة منبج من سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، ليقضي بذلك على أكبر تجمّع للإرهاب غرب نهر الفرات.

جاء ذلك في إطار عملية فجر الحرية التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا.

وكان التنظيم الإرهابي سيطر على منبج خلال الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2016، بدعم من الولايات المتحدة، بذريعة طرد تنظيم داعش الإرهابي من المنطقة.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.