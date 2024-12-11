وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شقيقين فلسطينيين من مدينة نابلس، خلال اقتحامها فجر اليوم منطقة إسكان روجيب شرقي المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطناً فلسطينياً من بلدة يطا جنوبي المدينة، عقب اقتحامها البلدة بعدد من الآليات العسكرية، كما داهمت منزلاً آخر في قرية الطبقة جنوب الخليل، وفق ما نقلت "وفا".

أما في قلقيلية، فقد اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين، بحي كفار سابا وسط المدينة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، حسب المصدر ذاته.

في غضون ذلك نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً عند مدخل قلقيلية الجنوبي بالإضافة إلى شرق المدينة، واحتجزت المركبات المارة ودققت في هويات الركاب، وفق ما نقل شهود عيان للوكالة.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، حسب ما أفادت مصادر أمنية لـ"وفا".

وفجر اليوم، هاجم عدد من جنود الاحتلال الاسرائيلي مدينة طولكرم وجرى اعتقال مواطنَين اثنين من ضاحية شويكة شمال المدينة، بعد أن اقتحمت القوات منزليهما في الضاحية.

واستمراراً لسياسة السطو على ممتلكات الفلسطينيين، داهم الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة بآليات عسكرية، واقتحم 3 محلات للصرافة، ثم أغلقها.

وأضافت مصادر محلية لوكالة "وفا" أن جيش الاحتلال ألصق بيانات تهديد على أبواب المحال الثلاث، محذراً أصحابها من إعادة فتحها.

وفي القدس المحتلة، فرضت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، غرامات مالية على مركبات المواطنين في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بعد اقتحامها، حسب ما أفادت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية.

في الأثناء، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، كما نقلت "وفا".

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 809 شهداء، ونحو 6 آلاف و450 جريحاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.