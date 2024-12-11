سياسة
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فيدان: نقدم مساهمات مهمة لإحلال السلام ونعمل لبناء نظام عالمي أكثر عدالة
قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن بلاده تقدم مساهمات "مهمة" في الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في مناطق جغرافية مختلفة من العالم.
فيدان: نقدم مساهمات مهمة لإحلال السلام ونعمل لبناء نظام عالمي أكثر عدالة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال كلمة له ببرلمان بلاده في أنقرة / صورة: AA
11 ديسمبر 2024

وأضاف فيدان، في كلمة له خلال زيارته إلى البرلمان التركي مع سفراء بلاده على هامش مؤتمر السفراء السنوي: "إننا نحدث تأثيراً على نطاق عالمي من خلال انتهاج سياسة تهدف لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بفلسطين من عدد متزايد من الدول، وهذه السياسة تزيد التضامن مع بلدنا".

وأكد أن بلاده تعمل "من أجل بناء نظام عالمي أكثر عدالة في البيئة الحالية التي تشهد تآكل التعددية، والنظام الدولي القائم على القواعد، ويتعمق الاستقطاب، ويسود قانون الأقوياء وليس الحق، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عاجز عن إيقاف الإبادة الجماعية الواضحة للعيان التي تنفذها إسرائيل في غزة".

وأوضح فيدان أن رؤية "مئوية تركيا" التي طرحها الرئيس أردوغان، والتي تهدف إلى جعل تركيا أكثر فاعلية وقوة في كل المجالات، تقع في صلب السياسة الخارجية القائمة على حماية حقوق تركيا ومصالحها والقيم الإنسانية المشتركة.

و"مئوية تركيا" رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.

وبيّن وزير الخارجية التركي أن بلاده تقدم مساهمات مهمة في الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في مناطق جغرافية مختلفة من العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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