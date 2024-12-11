سياسة
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قطر تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في سوريا "قريباً"
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، الأربعاء، أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها لدى سوريا "قريباً".
قطر تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في سوريا "قريباً"
مبنى السفارة السورية في قطر / Others
11 ديسمبر 2024

وقال الأنصاري في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية إن الدوحة ستعيد افتتاح سفارتها لدى دمشق "قريباً بعد إكمال الترتيبات اللازمة".

وأضاف أن هذه الخطوة "تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار".

وأكد الأنصاري أن إعادة افتتاح السفارة "ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حالياً عبر الجسر الجوي".

والثلاثاء أعلنت قطر تسيير جسر جوي يحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا، ووصول أولى الطائرات إلى ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا على الحدود مع سوريا.

وفجر 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم حزب البعث السوري، و53 سنة من حكم النظام السوري.

وحكم بشار الأسد سوريا لمدة 24 عاماً منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد (1970-2000)، وفرّ من البلاد هو وعائلته إلى روسيا التي أعلنت منحهم اللجوء لما اعتبرتها "أسباباً إنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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