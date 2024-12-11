وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بالقرار متوجهاً إلى رئيس باراغواي بالقول: "وعدك الشجاع بنقل سفارة باراغواي إلى القدس بدأ يتشكل، وأنت تستحق الثناء على ذلك".

وفي مايو/أيار 2017، أقامت أسونسيون​​​​​​​ مراسم افتتاح سفارتها في القدس، بيد أن وزير خارجية باراغواي الأسبق، لويس ألبيرتو كاستجليوني، ألغى في سبتمبر/أيلول 2018، عملية نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، وأعاد تشغيل المكاتب التي جرى نقلها بالفعل، إلى مدينة تل أبيب.

وقال كاستجليوني آنذاك إن "باراغواي تريد المساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف العام 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس وتلتها غواتيمالا، كوسوفو، وهندوراس، بينما ترفض الأغلبية العظمى من الدول طلبات إسرائيل، لنقل سفاراتها إلى القدس.

ويندد الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بقرارات نقل سفارات أجنبية إلى القدس، ودعت في مناسبات عدة للتراجع عنها.

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد الكنيست الإسرائيلي جلسة ترحيب برئيس باراغواي، كما التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "رحب الرئيس إسحاق هرتسوغ اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة في القدس، برئيس باراغواي سانتياغو بينيا، في زيارته الرسمية إلى إسرائيل (لم يحدد مدتها)، التي ستشمل الافتتاح التاريخي لسفارة باراغواي في القدس".

وقال هرتسوغ: "نحن متحمسون للغاية لافتتاحكم سفارة باراغواي في القدس، مدينتنا المقدسة، مدينتنا الموحدة، العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي".

ونقل عن رئيس باراغوي قوله: "من المهم لنا أن نأتي إلى هنا ونفتح السفارة رمزاً، لأن هذا يرمز إلى شيء أكبر بكثير، وهو صداقتنا والإيمان الذي لدينا بمستقبل أكثر إشراقاً، ونحن جميعاً نستحق أن يكون لدينا مستقبل".