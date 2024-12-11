سياسة
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انطلاق معرض Take Off في إسطنبول بمشاركة محلية ودولية واسعة
انطلق معرض Take Off إسطنبول، اليوم الأربعاء، الذي تنظمه مؤسسة فريق التكنولوجيا التركية (T3 Vakfı)، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ومكتب الاستثمار الرئاسي في تركيا، في مركز إسطنبول للمعارض.
انطلاق معرض Take Off في إسطنبول بمشاركة محلية ودولية واسعة
انطلاق معرض Take Off في إسطنبول بمشاركة محلية ودولية واسعة. / صورة: AA
11 ديسمبر 2024

وقالت مديرة قمة Take Off، إيرم بيرقدار، إن Take Off إسطنبول، يضم مستثمرين أجانب من 25 دولة وشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من 23 دولة، وسيستمر على مدار يومين.

وأوضحت بيرقدار، أنهم نظموا النسخة السابعة من Take Off إسطنبول هذا العام في مركز إسطنبول للمعارض، مشيرة إلى أنهم "انتقلوا إلى مستوى جديد فيTake off، بعد مشاركة مستثمرين أجانب من 25 دولة وشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من 23 دولة في المعرض".

من جانبه قال المدير العام للتكنولوجيا الوطنية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية سعد الله أوزون، إنهم دعموا Take Off منذ بدايته، وأضاف: "لدينا هدف يتمثل في إنشاء 15 توركورن (شركة تركية تكنولوجية ناشئة تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار على الأقل) بحلول عام، لدينا حالياً 7 توركورن".

وأوضح نائب رئيس مكتب الاستثمار الرئاسي في تركيا بكير بولات، ، "نعتقد أن Take Off مهمة جداً للشركات التركية الناجحة والشابة والموهوبة".

وتابع: "لهذا السبب دعمنا منذ البداية هذا المشروع، مع شركائنا".

مصدر:TRT عربي
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