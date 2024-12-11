الإعلان جاء خلال اجتماع افتراضي للجمعية العمومية للفيفا بمشاركة ممثلي 211 اتحاداً رياضياً، وفق بث نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في إعلان النتائج، إن الملف السعودي فاز بتنظيم مونديال 2034، كما أعلن فوز ملف إسبانيا والمغرب والبرتغال بتنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك، مع منح الأرجنتين والباراغواي والأوروغواي الحق في استضافة مباراة واحدة لكل دولة منها.

وفي كلمة مصورة عقب الإعلان عن فوز السعودية بتنظيم مونديال 2034، وجه وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، الشكر لكل الاتحادات الرياضية حول العالم على ثقتها بالمملكة عبر التصويت لملفها، وقال: "كما وعدنا في البداية ستكون نسخة مونديال 2034 استثنائية وبطولة لا تنسى".

وبذلك، ستكون السعودية ثاني دولة شرق أوسطية تنظم نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد قطر التي استضافت نسخة 2022، وسيكون مونديال 2034 أول تنظيم له بنسخته الموسعة التي تضم 48 منتخباً عوضاً عن 32 منتخباً كما جرت العادة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أرسلت السعودية خطاباً للفيفا لطلب الترشح لاستضافة مونديال 2034، قبل أن يعلن الفيفا في نهاية الشهر ذاته المملكة مرشحاً وحيداً لاستضافة البطولة.

وفي الأول من مارس/آذار 2024، كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم الهوية الرسمية لملف ترشح السعودية للمونديال.

بينما بارك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استكمال بلاده الإجراءات النهائية لملف استضافة المونديال، يوم 29 يوليو/تموز الماضي، وهو اليوم ذاته الذي جرى فيه تسليم ملف الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الفيفا أعلن سابقاً حصول ملف استضافة السعودية لمونديال 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف جرى تقديمه لاستضافة كأس العالم.

أما مونديال 2030، فسيوافق مرور قرن على انطلاق أول كأس عالم في الأوروغواي عام 1930، وستنظم هذه البطولة في 3 قارات، هي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.