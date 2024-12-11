وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن بلينكن، سيستهل جولته في المنطقة بزيارة الأردن، الأربعاء.

وأضاف البيان أن جدول أعمال بلينكن يتضمن آخر التطورات في سوريا، والعملية الانتقالية بعد الإطاحة بالنظام السوري. كما يتضمن جدول أعماله، اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

كما أعلنت الخارجية التركية، أن بلينكن سيجري الزيارة الرسمية إلى تركيا يومي الخميس والجمعة. وأشار البيان، إلى أنه سيلتقي بكبار المسؤولين في تركيا، ويناقش التعاون الثنائي المستمر بشأن الأولويات المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي.