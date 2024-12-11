سياسة
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بلينكن يزور تركيا والأردن لبحث الأوضاع في سوريا وغزة
يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة إلى تركيا والأردن، لمناقشة آخر التطورات في سوريا وعملية وقف إطلاق النار المحتملة في قطاع غزة.
بلينكن يزور تركيا والأردن لبحث الأوضاع في سوريا وغزة
بلينكن يزور تركيا والأردن لبحث الأوضاع في سوريا وغزة / صورة: AFP
11 ديسمبر 2024

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن بلينكن، سيستهل جولته في المنطقة بزيارة الأردن، الأربعاء.

وأضاف البيان أن جدول أعمال بلينكن يتضمن آخر التطورات في سوريا، والعملية الانتقالية بعد الإطاحة بالنظام السوري. كما يتضمن جدول أعماله، اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

كما أعلنت الخارجية التركية، أن بلينكن سيجري الزيارة الرسمية إلى تركيا يومي الخميس والجمعة. وأشار البيان، إلى أنه سيلتقي بكبار المسؤولين في تركيا، ويناقش التعاون الثنائي المستمر بشأن الأولويات المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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