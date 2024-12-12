وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتنا باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بمدينة قلقيلية (شمال الضفة)"، مشيرة إلى أن "الشهيد هو محمد عبد الكريم براهمة (25 عاما)، وقد تم احتجاز جثمانه من قبل القوات الإسرائيلية".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية للمدينة وسط اندلاع اشتباكات مع فلسطينيين، وأطلقت النار على مركبة فلسطينية.

وفجر اليوم أيضا، اقتحمت آليات إسرائيلية مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس شمال الضفة وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "طواقمها نقلت مصابا بالرصاص الحي في الصدر وجرى له عملية إنعاش قلب ورئتين ثم أعلن استشهاده".

وأشارت إلى أن طواقمها نقلت 3 مصابين بينهم شاب أصيب بالرصاص ومسن ومسنة جراء الاعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تزامنا مع ذلك، قالت ذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية في بلدة قباطية جنوبي جنين، وسط سلسلة اقتحامات في الضفة أسفرت عن عدة اعتقالات.

سلسلة اقتحامات

ومساء أمس الأربعاء، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقمها شمالي الضفة نقلت إلى المستشفى "إصابة لمواطن بالرصاص الحي في البطن من بلدة بزاريا (شمالي مدينة جنين)".

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اقتحمت القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص"، إلى جانب اعتقال آخرين.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، ذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، بينهم مسنان جرى نقلهما إلى المستشفى".

ووسط الضفة، أفادت "وفا" بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة أبو قش، شمال مدينة رام الله، وأوقف مركبة و"اعتقل شابا لم تُعرف هويته".

وقالت محافظة القدس، إن النيران اشتعلت في منزل وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق بالغاز خلال اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرقي القدس.

أما جنوبا، فقالت "وفا"، إن الجيش "أغلق مدخل خربة (تجمع صغير) في بلدة تقوع، شرق مدينة بيت لحم، بمكعبات إسمنتية، ما أدى لتقييد حركة المواطنين".

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 811 فلسطينيين وإصابة نحو 6 آلاف و450 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.