سياسة
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"لن نسمح لأحد باستغلال الوضع".. تركيا تؤكد عزمها على مكافحة الإرهاب بسوريا
أكدت تركيا مجدداً موقفها الثابت إزاء محاربة التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمنع استغلال هذه التنظيمات الأوضاع في سوريا، بما يهدد أمن البلدين.
"لن نسمح لأحد باستغلال الوضع".. تركيا تؤكد عزمها على مكافحة الإرهاب بسوريا
الدفاع التركية / صورة: AA
12 ديسمبر 2024

وقالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس: "وقفنا إلى جانب الشعب السوري منذ البداية حتى دخلت سوريا حقبة جديدة".

وأضافت المصادر أن تركيا "تواصل جهودها لضمان سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وأمنها واستقرارها".

وأكدت مجدداً "ثبات ووضوح" الموقف التركي إزاء مكافحة التنظيمات الإرهابية، مشيرة في هذا السياق إلى أن "تركيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تسعى لاستغلال الأوضاع في سوريا، بما يهدد أمن البلدين".

وذكرت المصادر أن أنقرة تواصل "العمل لضمان عودة السوريين الطوعية والآمنة والكريمة إلى بلادهم"، داعية "جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة للتصرف بحذر ومسؤولية".

ومنذ سقوط النظام السوري وانهياره بالكامل يوم الأحد الماضي، سعى تنظيم PKK/YPG الإرهابي للاستفادة من حالة عدم الاستقرار والفراغ السياسي في بعض المناطق.

وفي اليوم الأول من عملية "فجر الحرية" في وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن الجيش الوطني السوري من تحرير مركز مدينة تل رفعت من قبضة تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وبتحرير مدينة منبج المحاذية جرى تطهير المنطقة التي كانت تُعتبر أكبر معقل للإرهابيين من عناصر PKK/YPG غرب نهر الفرات.

وفي حملته الإرهابية التي استمرت 40 عاماً ضد تركيا، كان تنظيم PKK الإرهابي المدرج بوصفه منظمة إرهابية من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بما في ذلك النساء والأطفال والرضع وكبار السن.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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