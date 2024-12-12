سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم التوترات بين البلدين.. ترمب يدعو رئيس الصين لحضور حفل تنصيبه
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب دعا نظيره الصيني شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه الرئاسي، الشهر المقبل.
رغم التوترات بين البلدين.. ترمب يدعو رئيس الصين لحضور حفل تنصيبه
صورة أرشيفية للقاء سابق جمع بين الرئيسين الأمريكي والصيني  / صورة: AP
12 ديسمبر 2024

ونقلت شبكة "CBS news" عن مصادر مطلعة، مساء أمس الأربعاء، قولها إن ترمب وجه الدعوة إلى شي، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم. فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الصيني قد قبل الدعوة.

وذكرت الشبكة أن المسؤولين الأمريكيين بصدد وضع خطط لحضور المزيد من الشخصيات الأجنبية، مراسم أداء اليمين في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

ومن المنتظر، وفقاً لفريق ترمب، أن يشارك المزيد من القادة في حفل التنصيب الرئاسي.

وقالت كارولين ليفيت، المرشحة لمنصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في تصريح للشبكة الأمريكية: "يصطف زعماء العالم للقاء الرئيس ترمب لأنهم يعرفون أنه سيعود قريباً إلى السلطة لاستعادة السلام من خلال القوة الأمريكية في جميع أنحاء العالم"، على حد تعبيرها.

وجاءت هذه الأنباء، بعد أيام من تهديد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية. كما تأتي بعد أن حددت الولايات المتحدة موعداً نهائياً في 19 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم السابق للتنصيب، لشركة "بايت دانس"، الشركة الأم الصينية لـ"تيك توك"، لبيع تطبيق التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us