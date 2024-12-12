ونقلت شبكة "CBS news" عن مصادر مطلعة، مساء أمس الأربعاء، قولها إن ترمب وجه الدعوة إلى شي، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم. فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الصيني قد قبل الدعوة.

وذكرت الشبكة أن المسؤولين الأمريكيين بصدد وضع خطط لحضور المزيد من الشخصيات الأجنبية، مراسم أداء اليمين في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

ومن المنتظر، وفقاً لفريق ترمب، أن يشارك المزيد من القادة في حفل التنصيب الرئاسي.

وقالت كارولين ليفيت، المرشحة لمنصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في تصريح للشبكة الأمريكية: "يصطف زعماء العالم للقاء الرئيس ترمب لأنهم يعرفون أنه سيعود قريباً إلى السلطة لاستعادة السلام من خلال القوة الأمريكية في جميع أنحاء العالم"، على حد تعبيرها.

وجاءت هذه الأنباء، بعد أيام من تهديد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية. كما تأتي بعد أن حددت الولايات المتحدة موعداً نهائياً في 19 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم السابق للتنصيب، لشركة "بايت دانس"، الشركة الأم الصينية لـ"تيك توك"، لبيع تطبيق التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر في البلاد.