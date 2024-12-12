سياسة
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"الدفاع" الأمريكية تؤكّد استمرار التواصل مع تركيا بشأن التطورات في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن اتصالاتها مع تركيا مستمرة بشأن تطورات الوضع في سوريا إثر سقوط نظام حزب البعث وعائلة الأسد.
"الدفاع" الأمريكية تؤكّد استمرار التواصل مع تركيا بشأن التطورات في سوريا
البنتاغون: اتصالاتنا مع تركيا مستمرة بشأن التطورات في سوريا / صورة: كونا / Others
12 ديسمبر 2024

جاء ذلك في تصريح لنائبة متحدثة البنتاغون سابرينا سينغ اليوم الخميس، في مؤتمرها الصحفي اليومي، وأشارت سينغ إلى أن الولايات المتحدة لديها "علاقة ممتازة" مع تركيا في ما يتعلق بالتطورات في سوريا.

وقالت عن الوضع في سوريا: "ندرك أن الوضع على الأرض له ديناميكيات متغيرة باستمرار"، وأضافت: "من المؤكد أن تركيا تواجه تهديدات من داخل سوريا ولها الحق في حماية نفسها".

وذكرت أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها، ليس فقط مع تركيا ولكن أيضاً مع الأطراف الأخرى في ما يتعلق بسوريا، داعية إلى خفض التوترات والصراعات في المنطقة.

وزعمت أن الولايات المتحدة في سوريا فقط لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وأنها لا تزال على اتصال مع قوات سوريا الديمقراطية، الواجهة التي يستخدمها تنظيم PKK/YPG اسماً له.

وتجنبت سينغ الأسئلة حول الموقف المحتمل للولايات المتحدة في حالة تصاعد الاشتباكات بين تركيا والتنظيمات الإرهابية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وردّاً على سؤال مراسل وكالة الأناضول عما إذا كان هناك مفاوضات بشأن نقل قبر سليمان شاه إلى موقعه القديم، قالت سينغ: "أكرّر، سنواصل تفاعلنا مع تركيا، ويسافر وزير خارجيتنا إلى المنطقة أيضاً لمناقشة الوضع العام بالمنطقة، وبالطبع نحن نتفهم التهديدات التي تواجهها تركيا".

جدير بالذكر أن الجيش التركي نفّذ في 22 فبراير/شباط 2015 عملية عسكرية، نقل خلالها 38 جندياً كانوا في حراسة المقرّ القديم للضريح في قرية "قره قوزاق" بمحافظة حلب السورية، ورفات "سليمان شاه بن قايا ألب" جد مؤسس الدولة العثمانية، ورفات اثنين من حراسه، وعدداً من المقتنيات الأخرى، إلى منطقة في قرية أشمة السورية قرب الحدود التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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