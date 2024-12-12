جاء ذلك خلال لقائه نظيره المجري تاماس سوليوك بالعاصمة أنقرة الخميس، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

كما شدد أردوغان على ضرورة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة إعمار سوريا وإصلاح مؤسساتها ومكافحة الإرهاب، مضيفاً أن التطورات الأخيرة في سوريا كشفت مدى دقة السياسة الخارجية الإنسانية والواعية التي تنتهجها تركيا.

وتناول أردوغان وأوربان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات الإقليمية والدولية.

وأكد أردوغان أن تركيا تبذل جهوداً لرفع حجم التبادل التجاري مع المجر إلى 6 مليارات دولار سنوياً، معرباً عن رغبة تركيا في زيادة التعاون مع المجر، بخاصة في مجال الطاقة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

في سياق آخر أشار البيان إلى أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والمجر وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان العمل على الارتقاء بالعلاقات المتجذرة بين تركيا والمجر إلى ما هو أبعد من الشراكة الاستراتيجية المتطورة، وزيادة التعاون، وتعزيز الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وشدّد على أهمية التضامن الذي أظهرته بودابست مع أنقرة بخصوص إحياء عملية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الرئيس أردوغان عن شكره للمجر إزاء المساهمات التي قدمتها لمنظمة الدول التركية بصفتها عضواً مراقباً.