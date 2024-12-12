سياسة
2 دقيقة قراءة
تقارير تكشف إسقاط شركاء واشنطن YPG/PKK الإرهابي مسيّرة أمريكية بسوريا
أُسقِطَت طائرة أمريكية مسيَّرة من طراز MQ-9 Reaper فوق شمال سوريا، بيد شركاء الولايات المتحدة بقيادة YPG/PKK الإرهابي، وفقاً لتقرير صدر الأربعاء.
تقارير تكشف إسقاط شركاء واشنطن YPG/PKK الإرهابي مسيّرة أمريكية بسوريا
تقارير تكشف إسقاط شركاء واشنطن YPG/PKK الإرهابي مسيّرة أمريكية بسوريا / صورة: AA
12 ديسمبر 2024

وأفادت شبكة CNN، نقلاً عن مسؤولين متعددين مطّلعين، أن تنظيم PKK\YPG الإرهابي اعتقد أن الطائرة المسيرة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، تركية، عندما أسقطت المجموعة الطائرة يوم الاثنين.

وفي وقت سابق كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن فقدان الاتصال مع مسيرة من طراز MQ-9 Reaper فوق سوريا.

وقال المسؤول في بيان خطّي أدلى به مساء الأربعاء لمراسل وكالة الأناضول: "فقدت القوات الجوية الأمريكية الاتصال بطائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، تعمل ضمن إطار عملية العزم الصلب فوق سوريا، يوم 9 ديسمبر/كانون الأول" الجاري.

ويتمركز ما يقرب من 900 عسكري أمريكي في سوريا كجزء من تحالف لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي يضم PKK\YPG الإرهابي.

يُشار إلى أن عناصر من تنظيم PKK\YPG المدعوم أمريكياً، زعم في وقت سابق إسقاطه مسيرة تركية، لكن صور الحطام المتداولة أظهرت أنها أمريكية الصنع من طراز MQ-9 Reaper.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us