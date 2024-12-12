وأفادت شبكة CNN، نقلاً عن مسؤولين متعددين مطّلعين، أن تنظيم PKK\YPG الإرهابي اعتقد أن الطائرة المسيرة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، تركية، عندما أسقطت المجموعة الطائرة يوم الاثنين.

وفي وقت سابق كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن فقدان الاتصال مع مسيرة من طراز MQ-9 Reaper فوق سوريا.

وقال المسؤول في بيان خطّي أدلى به مساء الأربعاء لمراسل وكالة الأناضول: "فقدت القوات الجوية الأمريكية الاتصال بطائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، تعمل ضمن إطار عملية العزم الصلب فوق سوريا، يوم 9 ديسمبر/كانون الأول" الجاري.

ويتمركز ما يقرب من 900 عسكري أمريكي في سوريا كجزء من تحالف لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي يضم PKK\YPG الإرهابي.

يُشار إلى أن عناصر من تنظيم PKK\YPG المدعوم أمريكياً، زعم في وقت سابق إسقاطه مسيرة تركية، لكن صور الحطام المتداولة أظهرت أنها أمريكية الصنع من طراز MQ-9 Reaper.