وأوضح تقرير سنوي صادر عن الوكالة الخميس حول الإرهاب لعام 2024، أن "الجماعات الإرهابية القومية العرقية والانفصالية، بما في ذلك PKK لا تزال نشطة في الاتحاد الأوروبي".

وذكر أن عناصر PKK الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي يواصلون أنشطتهم في جمع الأموال والتجنيد والتدريب والدعاية على مدار العام.

وأشار التقرير إلى أن التنظيم الإرهابي يجمع ملايين اليوروهات في جميع أنحاء أوروبا كل عام، وأن هذه الأموال تُستخدم في الدعاية للتنظيم وتجنيد الإرهابيين.

ولفت إلى أن دعاية التنظيم الإرهابي التي تستهدف الشباب من أصول كردية، تنتشر من خلال الناشطين والصحفيين والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المطبوعة.

وأوضح التقرير أن قوات الأمن في الاتحاد الأوروبي نفّذت في 2023، 25 عملية اعتقال مرتبطة بجرائم إرهاب انفصالية، من بينها 9 عمليات ضد عناصر PKK.