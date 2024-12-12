وقالت المجلة على صفحتها على إكس، إن ترمب كان له التأثير الأكبر في الشؤون العالمية في 2024، وأضافت أن عودة ترمب من شأنها "إعادة تشكيل الرئاسة الأمريكية، وتغيير دور الولايات المتحدة في العالم".

وأعطت المجلة ترمب لقب "شخصية العام" في 2016 بعد فوزه الأول في الانتخابات الرئاسية، وينضمّ ترمب بذلك إلى مجموعة شخصيات سبق أن فازوا بلقب شخصية العام أكثر من مرة، هم الرؤساء الأمريكيون السابقون هاري ترومان ورونالد ريغن وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.

وأعلنت المجلة الاثنين الماضي القائمة النهائية للمتنافسين الذين ستختار من بينهم شخصية العام، وضمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وأميرة ويلز كايت ميدلتون، وعالمة الاقتصاد الروسية يوليا نافالنايا.

كما ضمت القائمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، ورجل الأعمال ومالك موقع إكس إيلون ماسك، ومؤسس منصة ميتا مارك زوكربيرغ.

وفاز ترمب برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وسيتسلم منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.