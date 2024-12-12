سياسة
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أردوغان لبلينكن: سنتخذ إجراءات وقائية ضد التنظيمات الإرهابية النشطة بسوريا
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، أن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على أمنها القومي ضد الكيانات الإرهابية مثل PKK/YPG/PYD وداعش النشطة في سوريا، بعد انهيار النظام وبسط المعارضة سيطرتها على الحكم.
أردوغان لبلينكن: سنتخذ إجراءات وقائية ضد التنظيمات الإرهابية النشطة بسوريا
أردوغان لبلينكن يؤكد ضرورة عمل المجتمع الدولي معاً من أجل إحياء وإعادة بناء المؤسسات في سوريا / صورة: AA
12 ديسمبر 2024

وأشار أردوغان خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة أنقرة إلى أن تركيا دعمت منذ البداية الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها وبنيتها الوحدوية، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأضاف أن "تركيا ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ضد جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيمات PKK/PYD/YPG وداعش الإرهابية، التي تعمل في سوريا وتشكل مصدر تهديد لتركيا".

وشدد أردوغان أن تركيا باعتبارها الدولة الوحيدة في (حلف شمال الأطلسي) الناتو التي حاربت داعش وجها لوجه، ستمنع تنظيم PKK الإرهابي وامتداداته من محاولة تحويل الوضع في سوريا إلى فرصة، إضافة إلى أنها لن تسمح أبداً بحدوث أي ضعف في الحرب ضد داعش الإرهابي.

وفيما يتعلق بالواقع السوري بعد انهيار النظام وسيطرة المعارضة على مقاليد الحكم، أكد الرئيس التركي ضرورة عمل المجتمع الدولي معاً من أجل إحياء وإعادة بناء المؤسسات في سوريا.

كما أشار البيان، إلى أن أردوغان وبلينكن، تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الأخيرة في سوريا وقضايا إقليمية ودولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للسياسات الخارجية عاكف تشاغطاي قليج.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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