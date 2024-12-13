سياسة
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جماعة الحوثي تستهدف سفناً أمريكية بـ19 صاروخاً ومسيّرة خلال الأسبوع الجاري
أعلن زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، تنفيذ عمليات ضد سفن أمريكية بـ19 صاروخاً ومسيّرة خلال الأسبوع الجاري.
جماعة الحوثي تستهدف سفناً أمريكية بـ19 صاروخاً ومسيّرة خلال الأسبوع الجاري
زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، في خطاب بمناسبة يوم الشهيد، 14 نوفمبر/تشرين الأول 2024. / صورة: وسائل التواصل
13 ديسمبر 2024

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة: "نفذنا عمليات عسكرية ضد سفن أمريكية هذا الأسبوع بـ19 صاروخاً ومسيّرة، وقصفنا أهدافا (إسرائيلية) في يافا المحتلة (وسط) وأسدود وعسقلان (جنوب)".

وأضاف أن 5 سفن أمريكية في خليج عدن منها بارجتان حربيتان كانت ضمن أهداف العمليات هذا الأسبوع في البحار.

وأشار الزعيم الحوثي إلى أنّ جماعته نفّذت العمليات ضد السفن الأمريكية "على الرغم من أنها مارست أقصى درجات التمويه والتخفي".

وأكد الحوثي في كلمته "الاستمرار في مناصرة للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "المظاهرات والمسيرات في اليمن التي تشهدها عدة محافظات كل يوم جمعة، بلغت حتى الآن 140 ألفاً و26 مظاهرة".

والثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي في بيان متلفز، أنها استهدفت بصواريخ ومسيّرات 3 سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، ومدمّرتين أمريكيتين في خليج عدن، إضافة إلى مهاجمة أهداف عسكرية في يافا وعسقلان بمسيرتين.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي أدت حتى الآن إلى استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعدّ كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارّة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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