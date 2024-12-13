سياسة
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الأردن.. 6 قتلى و60 جريحاً في حريق بدار للمسنين والسلطات تحقق في الحادثة
قتل 6 أشخاص وأصيب 60 آخرون، في حريق اندلع، صباح اليوم الجمعة، في إحدى دور رعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمان.
الأردن.. 6 قتلى و60 جريحاً في حريق بدار للمسنين والسلطات تحقق في الحادثة
دار المسنين الأردنية التي اندلع بها الحريق (المصدر: بترا) / Others
13 ديسمبر 2024

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى قولها إن "6 نزلاء توفوا، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شبّ في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين".

وأضافت مصطفى أنه جرى إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، بينما نقل المصابون إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزيرة الأردنية أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وأجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان زيارة تفقدية للمصابين في الحريق، مؤكداً أنه ستجري الرعاية الطبية اللازمة لهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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