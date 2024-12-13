سياسة
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السلطة الفلسطينية تقر بمسؤوليتها عن مقتل الشاب ربحي الشلبي في جنين
أقرت السلطة الفلسطينية، بمسؤوليتها عن مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاماً) خلال أعمال العنف الأخيرة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
السلطة الفلسطينية تقر بمسؤوليتها عن مقتل الشاب ربحي الشلبي في جنين
قوات الأمن الفلسطيني في أثناء وجودها في جنين / صورة: Reuters
13 ديسمبر 2024

وقُتل الشلبي الاثنين الماضي خلال مواجهات بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين محليين. وقالت قوات الأمن في البداية، إنه ضُرب حتى الموت بـ"أيدي مثيري شغب".

لكن السلطة الفلسطينية قالت أمس الخميس إنها "بعد المتابعة الحثيثة والاطلاع على جميع حيثيات وظروف وملابسات الحادثة.. فإنها تعلن تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن استشهاده".

كما أصيب فرد آخَر من عائلة الشلبي يبلغ 16 عاماً في الاضطرابات، حسبما جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأظهر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، من بدا أنهما الشلبي وأحد أفراد عائلته يتوقفان قرب عربة مدرعة تابعة لقوات الأمن الفلسطينية، قبل أن يصابا بطلق ناري.

وشهدت جنين في الأيام الأخيرة مواجهات على تخوم مخيمها للاجئين. والأسبوع الماضي، استولى مسلحون على آليتين تعودان إلى السلطة الفلسطينية، وفق شهود، ثم استعرضت بهما في شوارع المخيم رافعة رايات حركة الجهاد الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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