سياسة
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فيدان: سرعة استقرار سوريا والقضاء على الإرهاب ضمن أولوياتنا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن ضمان الاستقرار بسوريا بأسرع وقت، ومنع الإرهاب من إيجاد موطئ قدم هناك، وضمان عدم سيطرة تنظيمَي داعش وPKK الإرهابيين على أي منطقة، من بين أولويات بلاده.
فيدان: سرعة استقرار سوريا والقضاء على الإرهاب ضمن أولوياتنا
فيدان: سرعة استقرار سوريا ومنع الإرهاب ضمن أولوياتنا / صورة: AA
13 ديسمبر 2024

وأشار فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة في العاصمة أنقرة، إلى أنه تباحث مع بلينكن حول ما يمكن عمله بشأن استقرار سوريا والمخاوف المشتركة وإمكانيات إيجاد الحلول بهذا الصدد.

وأضاف الوزير التركي: "ضمان الاستقرار بسوريا بأسرع وقت ومنع الإرهاب من إيجاد موطئ قدم هناك وضمان عدم سيطرة داعش وPKK على أي منطقة من بين أولوياتنا".

وحول الوضع في غزة قال فيدان: "اتفقنا (مع بلينكن) على تحقيق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت ممكن".

ولفت الوزير التركي إلى الجهود التي تبذلها تركيا والولايات المتحدة والشركاء الآخرين في المنطقة من أجل وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن إسرائيل تواصل قتل المدنيين في غزة، وأكد على استمرار دوامة العنف في المنطقة.

وذكر فيدان أن القضايا الثنائية، وخاصة الصناعات الدفاعية كانت مدرجة أيضا على أجندة الاجتماع.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بقطاع غزة خلّفَت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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