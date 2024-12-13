جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين بلينكن وفيدان في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة.

وأعرب بلينكن عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تفهمه وكرم تخصيص وقته خلال استقباله الليلة الماضية.

وأضاف بلينكن: "نركّز على الفرصة المتاحة لنا وللشعب السوري وعلى خلاص السوريين من أغلال بشار الأسد".

وأضاف: "نحتاج إلى حكومة سورية تعزز الاستقرار وتفكّك الأسلحة الكيميائية ولا تشكل أي تهديد لجيران سوريا".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.