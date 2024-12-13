سياسة
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بلينكن من أنقرة: نحتاج إلى حكومة سورية تعزز الاستقرار في المنطقة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه ركز خلال مباحثاته اليوم الجمعة مع نظيره التركي هاكان فيدان على الشأن السوري، مؤكداً أهمية التركيز على الفرصة المتاحة أمام الشعب السوري لتخطي فظائع النظام المنهار.
بلينكن من أنقرة: نحتاج إلى حكومة سورية تعزز الاستقرار في المنطقة
بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في العاصمة أنقرة / صورة: AFP
13 ديسمبر 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين بلينكن وفيدان في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة.

وأعرب بلينكن عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تفهمه وكرم تخصيص وقته خلال استقباله الليلة الماضية.

وأضاف بلينكن: "نركّز على الفرصة المتاحة لنا وللشعب السوري وعلى خلاص السوريين من أغلال بشار الأسد".

وأضاف: "نحتاج إلى حكومة سورية تعزز الاستقرار وتفكّك الأسلحة الكيميائية ولا تشكل أي تهديد لجيران سوريا".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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